Landeshauptleute: Schützenhöfer übernimmt Ruder

700 Millionen Euro für Digitalisierung

Hermann Schützenhöfer, bei dem die neue Vorsitzführung in „besten Händen“ liege, wie Amtskollege Haslauer betonte, will vor allem die Digitalisierung vorantreiben: „Unsere Internetkapazitäten stoßen hier und da an ihre Grenzen.“ 700 Millionen Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds sollen dafür in die Bundesländer fließen. Die Steirer im Homeoffice und beim „Distance learning“ werden sich freuen.