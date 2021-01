Pausenfilm gerät nun in dieKritik

„Eine großartige Werbung für das Burgenland. In Zeiten wie diesen tun so positive Beiträge besonders gut“, schreibt Leser Paul Werner Strobl aus Forchtenstein in seinem Leserbrief an die „Krone“. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil war sich bereits bei der Präsentation des Pausenfilms im Dezember, dessen Reichweite bewusst: „Dass wir unser Land, seine Kulturschätze und Naturgüter in der ganzen Welt einem Millionenpublikum von der allerbesten Seite präsentieren können, macht mich stolz.“ Die filmische Rundreise begeisterte schließlich am 1. Jänner den Großteil des Publikums mit beeindruckenden Aufnahmen und abwechslungsreichen Musikstücken.