„Große Krise unserer Zeit hat keine Pause gemacht“

Anschober: „Nicht in soziale Krise schlittern“

Es sei nun notwendig, sowohl der Umwelt als auch der Wirtschaft ein Comeback zu verschaffen, so der Parteichef. Gesundheitsminister Rudolf Anschober ergänzt dabei, dass man vor allem in den nächsten Monaten vor „ganz großen Aufgaben“ stehe, um möglichst bald wieder zu einem normalen Leben zurückkehren zu können. Dabei sei es wichtig, nicht von einer Gesundheitskrise in eine soziale Krise zu schlittern, so Anschober.