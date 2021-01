1000 Spiele! Die Maldinis feiern Fußball-Dynastie

Die Maldinis gelten in Mailand gewissermaßen als Fußball-Dynastie. Daniels Großvater Cesare kam im Trikot der „Rossoneri“ auf 347 Einsätze. Vater Paolo spielte 25 Jahre bei Milan und brachte es auf 647 Spiele. Daniel hatte in der vergangenen Saison sein Liga-Debüt gegeben. In der laufenden Spielzeit war es nun das vierte Spiel, bei dem der 19-jährige Stürmer für Milan auf dem Platz stand.