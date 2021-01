Basketball: Graz-Trainerin sitzt in England fest

Am Samstag steigt für Basketball-Damen-Meister UBI Graz das Schlagerspiel der Damen-Superliga gegen Basket Flames - zum ersten Mal überträgt der ORF ein Grunddurchgangsspiel der „BDSL“ live (20.15 Uhr). Just beim Highlight fehlt den Grazerinnen im Sportpark allerdings Trainerin Vanessa Ellis. Nach verschärften Reisebedingungen sitzt die Britin in ihrer Heimat England fest.