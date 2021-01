Warten auf Entscheidung über Rückkehr an Schulen

Wann der Präsenzunterricht wieder beginnt, wird von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) per Verordnung festgelegt. Nach geltender Gesetzeslage sollen die Schüler am 18. Jänner wieder im Klassenzimmer sitzen, hatte der Minister zuletzt betont - falls die Infektionszahlen dies zulassen. In den kommenden Tagen stehen dazu noch politische Entscheidungen an. ÖVP-Klubchef August Wöginger hatte bereits seine Präferenz für geschlossene Schulen bis zum Ende des Lockdowns am 24. Jänner gezeigt. Wann ein regulärer Unterricht an Ort und Stelle möglich sein wird, wird sich erst in den nächsten Tagen herausstellen.