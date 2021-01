„Jetzt wird es langsam kritisch!“

Auch Thomas Fuchs, seit Kurzem mit seinem Gasthaus Fuchs in Weppersdorf stolzer Hauben-Inhaber, verzweifelt schön langsam. „Wenn ich ehrlich bin, ich hätte am 18. sowieso nicht aufgesperrt, weil wir keine Sheriffs sind, die unsere Gäste kontrollieren, ob sie getestet sind oder nicht. Wir haben am Wochenende offen und bekochen unsere Kunden, aber schön langsam wird es wirklich knapp. Wir sind hier am Land, da wird nicht so oft Essen bestellt. Mit der Zeit geht uns der Mut aus, obwohl wir, nachdem wir unsere Haube bekommen hatten, wirklich motiviert gewesen sind.“ Besonders hart trifft die Verlängerung des Lockdowns Bars und Nachtlokale, wie das BarrIQue in Gols. Auch hier wird am Wochenende gekocht. Trotzdem will man auch hier wieder Gäste im Lokal. „Wir hätten nicht aufgesperrt, weil wir unsere Gäste sicher nicht kontrolliert hätten“, so Inhaber Peter Gregotsch. „Aber wenn wir nicht bald aufsperren dürfen, sehe ich für viele von uns schwarz. Irgendwann sind nämlich auch die Ersparnisse aufgebraucht.“