„War beim Morgi und beim Gregor auch ein Unikum“

Zunächst aber sprangen die Österreicher dem dringend benötigten Erfolgserlebnis auch am Bergisel vergeblich hinterher. Ohne Stockerlplatz und Aussichten auf einen Spitzenplatz in der Tournee-Gesamtwertung reiste der ÖSV-Tross weiter zum Finale in Bischofshofen, wo nach einem letzten Ruhetag die 69. Auflage mit der Qualifikation am Dienstag und dem Hauptbewerb am Mittwoch beschlossen wird.