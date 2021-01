CSU für Weltraumbahnhof in der Nordsee

Die CSU will künftig auch von Deutschland aus Satelliten in den Orbit schießen lassen. In den kommenden Jahren würden kleine Satelliten bei der Erdbeobachtung, der Umwelt- und Klimaforschung sowie bei allen Big-Data-Projekten immer stärker an Bedeutung zunehmen, heißt es in einem Papier für die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag.