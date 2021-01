Andi Goldberger: „Es ist momentan echt mühsam“

Man hat gesehen, dass es auch Topleute wie Granerud, Eisenbichler und Geiger (oben im Bild) getroffen hat. Kamil Stoch ist dagegen in seiner eigenen Liga gesprungen. Wahnsinn, was er da aufgeführt hat. Das war schon geil anzuschauen. Wer weiß, ob wir nicht 5000 polnische Fans sehen werden, die ihm in Bischofshofen außerhalb des Zauns aus der Ferne zujubeln.