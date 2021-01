Nach harten Zeiten: Mutig wieder aufstehen

Sol will mit ihrem Künstlernamen angesprochen werden. Sie hat viel hinter sich: Nach langem Streit kam es zum Bruch mit der Familie, weil die sie nicht so annehmen konnte, „wie ich bin“. Sie landete auf der Straße. „Mein ganzes Leben passte plötzlich in einen Rucksack“, sagt sie. Irgendwie schlug sie sich durch. Dann bekam sie über „Obdach aXXept“ eine Wohnung. Im Vorjahr aber der Schicksalsschlag: Gehirnblutung. Sol überlebte gerade so. Im langen Krankenstand wagte sie den ersten Schritt einer modulweisen Ausbildung zum Tiertrainer - selbst finanziert, eisern abgespart vom Essen.