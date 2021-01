Orlando verliert als letztes NBA-Team weiße Weste

Endlich wieder Toronto-Sieg

Jakob Pöltls Ex-Team Toronto durfte nach dem vierten Saisonspiel erstmals jubeln. Beim 100:83 gegen die New York Knicks führten die wegen der Pandemie in Tampa spielenden Kanadier drei Minuten vor dem Ende mit 20 Punkten Vorsprung. Fred VanVleet hatte mit zehn Punkten im Schlussviertel von insgesamt 25 zur Vorentscheidung beigetragen. Die Raptors gewannen zum neunten Mal in Serie gegen ihren „Lieblingsgegner“.