Alkoholisierter Pkw-Lenker touchierte Gegenverkehr

In St. Andrä war ein 32-jähriger Pkw-Lenker in seiner Heimatgemeinde am Mittwochabend auf die Gegenfahrbahn geraten, wodurch zwei entgegenkommende Pkw-Lenkerinnen (47 und 56), ebenso aus St. Andrä, touchiert wurden. Alle drei Fahrzeuglenker mussten verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann war alkoholisiert, ihm wurde der Führerschein abgenommen.