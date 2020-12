Liverpool kann schon wieder nicht gewinnen

Liverpool geht mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Manchester United in der englischen Fußball-Premier-League ins neue Jahr. Die „Reds“ konnten mit ihrem Jahresfinish aber nicht zufrieden sein, gab es doch am Mittwochabend mit einem 0:0 bei Newcastle United zum zweiten Mal in Folge nur ein Remis. Dadurch liegt ManUnited, das eine Partie weniger ausgetragen hat, nach Verlustpunkten mit dem Spitzenreiter gleichauf.