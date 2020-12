Corona: Große Sorge bei Leipzig-Vorstand Mintzlaff

Es sei keineswegs so, dass man sich zurücklehnen könne, weil Hauptsponsor Red Bull ohnehin alles regle, betonte Mintzlaff. „Es ist nicht so, dass ich in Fuschl anrufe und sage: Wir haben Corona, überweist uns mal das Geld.“ Red Bull sei Sponsor, „aber es läuft nicht so, wie sich das der ein oder andere Fan eines anderen Klubs oder Journalist ausmalt“, sagte Mintzlaff.