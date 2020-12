53.000 Corona-Neuinfektionen in Großbritannien

Lettland will Corona-Notstand verlängern

Unterdessen will Lettlands Regierung den noch bis zum 11. Jänner wegen der Coronavirus-Pandemie ausgerufenen Notstand verlängern und nächtliche Ausgangssperren über den Jahreswechsel verhängen. Das Kabinett in Riga einigte sich am Dienstag in einer Sitzung mit dem Corona-Krisenstab auf eine weitere Verlängerung des Ausnahmezustands bis zum 6. Februar.