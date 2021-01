„Jährlich zehn Millionen Tuberkulose-Erkrankungen“

Als Labormanagerin ist Esther Asch weltweit für Ärzte ohne Grenzen tätig. Das bedeutet selten Bedingungen wie bei uns, da hat man vielmehr mit Strom-, Wassermangel und Co. zu kämpfen. Doch Diagnostik ist wichtig, gerade wenn mehrere Infektionen gleichzeitig zusammentreffen. Wie in Sierra Leone. Hier ist etwa Tuberkulose Thema. Es gibt sie aber weltweit: „Jährlich erkranken laut WHO zehn Millionen Menschen neu an Tuberkulose, eineinhalb Millionen sterben daran.“ Oft liegt Tuberkulose versteckt vor und bricht aus, wenn man geschwächt ist, etwa durch Mangelernährung oder andere Infektionen wie HIV. Unbehandelt führt sie meist zum Tod, impfen schützt nur vor schweren Verläufen.