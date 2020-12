USA: Bereits 2,1 Millionen Menschen wurden geimpft

In den USA, dem am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Land, sind laut Angaben der US-Seuchenbehörde CDC bis dato mehr 2,1 Millionen Menschen gegen den neuartigen Erreger SARS-CoV-2 geimpft worden. Insgesamt seien 11,4 Millionen Impfstoff-Dosen ausgeliefert worden, hieß es am Montag in Washington.