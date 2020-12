Streit im Haus: Zwei Verletzte

Wilde Szenen spielten sich am Christtag in einem Wohnhaus in Hirm ab. Bei dem Fest im trauten Kreis ergab ein Wort das andere, gegen 21 Uhr eskalierte die Auseinandersetzung. Mit zwei Messern in den Händen hat schließlich der Ältere den jüngeren Streithansel bedroht. „Ich wollte niemandem wehtun, sondern ihn nur einschüchtern, damit er eine Ruhe gibt“, gab der 36-Jährige später an.