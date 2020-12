Vatikan begrüßt Start der Corona-Impfkampagne

Der Vatikan begrüßt den Start der Corona-Impfungen in Italien und anderen EU-Staaten. „Das ist ein Licht am Ende eines sehr dunklen Tunnels“, sagte der Präsident der päpstlichen Akademie für das Leben, Erzbischof Vincenzo Paglia, der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Allerdings sei das auch ein Moment „großer Verantwortung“. Der Impfstoff müsse, „wie der Papst unterstrichen hat, für alle und in allen Ländern zugänglich sein“.