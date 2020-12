Real Madrid nach Heimsieg punktgleich mit Atletico

Real Madrid ist am Mittwoch in der spanischen Fußball-Meisterschaft nach Punkten wieder mit Spitzenreiter Atletico Madrid gleichgezogen! Der Titelverteidiger feierte gegen Granada einen 2:0-Heimsieg, die Tore erzielten Casemiro (57.) und Karim Benzema (94.). Atletico hat allerdings im Vergleich zu seinem Stadtrivalen zwei Partien in der Hinterhand.