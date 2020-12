Alkolenker schrottete Polizeiauto in Neumarkt

Nach einem Wildunfall auf der Wiener Bundesstraße bei Neumarkt am späten Dienstagabend eilte die Polizei fünf Personen zu Hilfe. Mit Blaulicht, Abblendlicht und Warnblinkanlage stellten die Polizisten ihr Fahrzeug neben den beiden beteiligten Pkw auf der Straße ab. Plötzlich näherte sich ihnen mit voller Geschwindigkeit ein Pkw-Lenker (27) aus dem Flachgau. Doch statt zu bremsen kam der 27-Jährige mit seinem Auto noch näher. Per Zuruf warnten die Polizisten sofort die Unfallbeteiligten vor dem Lenker, der in Richtung der Unfallstelle raste. In letzter Sekunde wichen die Beamten und die fünf Salzburger dem Raser mit einem beherzten Sprung über eine Betonleitwand aus. Der Autofahrer prallte daraufhin gegen die beiden Pkw und den Streifenwagen. Ein Alkotest bei dem Flachgauer Raser ergab einen Wert von 1,72 Promille. Er wird bei der Staatsawaltschaft angezeigt. An den Fahrzeugen entstand großteils schwerer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.