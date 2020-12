Skilifte sperren doch auf - nur nicht in Saalbach

Vor der Bescherung ab auf die Skipiste: Noch am Montag war es höchst ungewiss, ob Salzburgs Bergbahnen am Heiligen Abend in die Saison starten. Am Dienstag tagten Seilbahn-Vertreter erneut und fassten den Entschluss: Trotz den strengen Sicherheitsbestimmungen und der FFP2-Maskenpflicht für Skifahrer in Gondeln und den Lift-Wartebereichen wollen die Skigebiete unbedingt starten. „Wir sind weiterhin sehr verärgert und haben null Verständnis für diese Ungleichbehandlung. Aber jetzt wollen wir loslegen“, sagt Erich Egger, Sprecher der Salzburger Seilbahnen.