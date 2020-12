Spanien: Benzema durchbricht Messi-Ronaldo-Phalanx

Bereits in der vergangenen Saison hatte der französische Stürmer mit 21 Toren großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft. Auch heuer läuft es gut für den 33-Jährigen: Zuletzt traf er, wie er wollte - unter anderem doppelt in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) und am Wochenende beim Auswärtssieg in Eibar (3:1) zum zwischenzeitlichen 1:0.