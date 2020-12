Johnson: „Problem so schnell wie möglich lösen“

So versuchte der Premier - der im Frühjahr selbst an Corona erkrankt war und sich im November erneut in Heimquarantäne begeben hatte - die Bevölkerung zu beruhigen: „Die große Mehrheit von Lebensmitteln, Medikamenten und Versorgungsgütern erreichen uns wie immer“, so Johnson eindringlich. Doch müsse sichergestellt werden, dass Lastwagen in beide Richtungen „covid-frei“ fahren könnten.