Berufsgauner nach 306 Lkw-Einbrüchen festgenommen

Auf frischer Tat ertappt

„Wir haben intensiv die in Frage kommenden Firmen im Auge gehabt. Mehrere Male war es zwar vergeblich, aber diesmal ist alles aufgegangen“, so Frühwirth. Am 15 Dezember klickten in Hörsching die Handschellen. Er hatte am Firmengelände bereits 14 Fahrzeuge aufgebrochen, in seinem Pkw war Diebesgut von seiner vorhergegangenen Beutetour in Wels. Insgesamt konnten die Polizisten 49 Fahrtenschreiber sicherstellen. Der Pole ist geständig und wurde in die Justizanstalt gebracht.