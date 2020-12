Wien: Zehn Tötungsdelikte mit 15 Opfern

In Wien ist die Zahl der Tötungsdelikte von 15 im Jahr 2019 auf zehn im Jahr 2020 gesunken. Allerdings sind bei den Taten 15 Menschen ums Leben gekommen, wie Dietmar Berger, leitender Kriminalpolizeibeamter vom LKA Wien, am Montag bei einem Hintergrundgespräch in Wien sagte. Alleine bei dem Terroranschlag am 2. November wurden vier Menschen erschossen.