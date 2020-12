Neuer Cluster: Schule in Pörtschach jetzt gesperrt

„In so einem Fall greift das Pandemiegesetz“

Landessprecher Gerd Kurath erklärt: „Weil es Verdachtsfälle gab, musste die Schulleitung am Donnerstag die Gesundheitsbehörde informieren.“ Diese wurde sofort tätig und sandte ein mobiles Team vom Roten Kreuz mit PCR-Testkits in die Volksschule. Entgegen anderer Behauptungen konnten die Kinder ihre Eltern über Handy informieren. Kurath: „In so einem Fall greift das Pandemiegesetz. Die Schule ist nicht mehr zuständig, die Behörde übernimmt und Tests können auch ohne Eltern gemacht werden. Meist informiert die Behörde im Vorfeld. In Pörtschach war jedoch Gefahr im Verzug.“