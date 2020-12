Symptomlose Kontakte werden wieder getestet

Gratis-Antigentests in Villach

Gratis-Antigentests werden in Villach für die eigene Bevölkerung angeboten, in Klagenfurt finanziert die Landesregierung nun zwei zusätzliche Testlinien für alle Kärntner, so Kurath. Der Betrieb über die Feiertage in den Teststraßen für die Verdachtsfalltestung wird nach Möglichkeit zeitlich eingeschränkt. Angeordnete Tests müssen aber alle abgearbeitet werden.