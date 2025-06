Heißer Konzertstart in der Ostbucht

Schon im Rahmen des Vorprogramms von dem Kärntner Gesangstalent Beau James Leonard war klar, dass es ein stimmungsgeladener Konzertabend am Wörthersee wird. Von der legendären Opus-Band und den Schick-Sisters über Emely Myles, den stimmgewaltigen Mädels von Dekleta Smrtnik, der Werkskapelle Ferndorf bis hin zu den Jungs von AUT of ORDER (Paul Pizzera und Daniel Fellner) – auch in diesem Jahr hat Matthias Ortner wieder geschafft, eine „ganz spezielle, etwas andere Heimatshow“ auf die Bühne zu bringen.