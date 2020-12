Internet-Drogendeal in Salzburg aufgeflogen

Einen Online-Drogendeal haben deutsche und Salzburger Behörden in der Landeshauptstadt auffliegen lassen. Ein 26-Jähriger hatte sich im Juli über das sogenannte Darknet ein Kilo an Amphetamin bestellt. Das Zollfahndungsamt Köln wurde auf das Paket aufmerksam, was zu den Ermittlungen führte. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten weitere illegale Substanzen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.