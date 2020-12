Passagier mit Covid-19-Symptomen starb im Flugzeug

Passagiere der US-Fluggesellschaft United Airlines erheben schwere Vorwürfe gegen die Airline: Auf ihrem Flug von Orlando in Florida nach Los Angeles in Kalifornien war vor wenigen Tagen ein offenbar an Covid-19 erkrankter Mann an Bord, der mitten im Flug starb. Bei einer Notlandung in New Orleans konnte nur mehr der Tod des Reisenden festgestellt werden, der laut seiner Frau schon eine Woche vor Antritt des Fluges typische Symptome einer Corona-Infektion gezeigt hatte.