Schweiz streicht ganz Österreich von Roter Liste

14-Tage-Inzidenz: Schweiz höher als Österreich

Die Schweiz aktualisiert ihre Liste der Risikoländer regelmäßig auf Basis der 14-Tage-Inzidenz in den Ländern im Vergleich zur eigenen Situation. Die Inzidenz sagt, wie viele Neuansteckungen es pro 100.000 Personen in den letzten 14 Tagen gab. Auf die Liste kommen Länder, wenn die Inzidenz um mindestens 60 höher ist als die Inzidenz der Schweiz. Ausnahmen gibt es für Grenzgebiete wie Tirol und Vorarlberg. Derzeit liegt die 14-Tage-Inzidenz in der Schweiz bei 665, in Österreich bei 472.