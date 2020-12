Lenker nach Fahrzeugüberschlag im Lungau verletzt

Gegen 8 Uhr in der Früh war der Lenker (58) aus der Schweiz am Freitag mit seinem Pkw auf der Tauernautobahn bei Zederhaus in Fahrtrichtung Villach unterwegs. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Wagen des 58-Jährigen und landete auf dem Dach. Er und seine Frau (58) wurden bei dem Unfall verletzt. Die Rettung brachte die beiden in das Spital nach Tamsweg. An dem Pkw entstand ein Totalschaden. Die Alkotests verliefen negativ.