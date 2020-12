Bahnhoftest: Wien vor Salzburg, Graz & St. Pölten

Auch im Coronajahr gefällt der Wiener Hauptbahnhof den Fahrgästen am besten. Zum vierten Mal in Folge wurde der größte Bahnhof Österreichs beim VCÖ-Bahntest am besten bewertet. Am Podest folgte der Salzburger Hauptbahnhof als zweiter, an dritter Stelle landen ex aequo der Hauptbahnhof von Graz und St. Pölten. Außerhalb der Landeshauptstädte kommen die Bahnhöfe von Rankweil und Leibnitz sehr gut bei den Fahrgästen an.