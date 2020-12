Elisa Hämmerle zieht ins Schwebebalken-Finale ein

Elisa Hämmerle ist bei der Europameisterschaft der Kunstturner in Mersin ins Finale am Schwebebalken eingezogen. Die 25-jährige Vorarlbergerin erreichte am Donnerstag in der Kür mit einer Wertung von 12.066 Punkten als Achte als letzte Athletin noch die Entscheidung. Die Medaillen werden am Sonntag vergeben.