Austria spendet mit Derby-Trikots über 10.000 Euro

Tolle Weihnachtsaktion der Wiener Austria! Die Veilchen versteigerten ihre Derby-Trikots mit Herz und Wien-Wappen in Gedenken an die Terror-Opfer für den guten Zweck. Jene 18 Dressen, die in den Partien gegen Rapid und St. Pölten getragen wurden, wurden für insgesamt 10.110 Euro ersteigert.