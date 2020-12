ÖBB und VVT-Tickets jetzt im Herzen von Imst

Der Bahnhof von Imst liegt ziemlich exponiert, einen besetzten Schalter gibt‘s schon längst nicht mehr. Speziell ältere Menschen werden nun aufatmen: Imst Tourismus eröffnete gestern in Kooperation mit den ÖBB und dem VVT eine Ticketverkaufsstelle für Bahn und Bus in ihren Büroräumlichkeiten – mitten in der Stadt.