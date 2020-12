Corona: ÖVP wirft Doskozil „Zickzackkurs“ vor

Die SPÖ hat am Mittwoch in Person von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil scharfe Kritik am türkis-grünen Krisenmanagement geübt. Doskozil sprach von einem „Zickzackkurs“ der Bundesregierung. Darauf reagierte nun die ÖVP und warf Doskozil vor, sich mit seinen Aussagen in Widersprüche zu verstricken und ein erhöhtes Aufmerksamkeitsbedürfnis zu haben.