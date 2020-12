SPÖ macht Druck: Weihnachtsruhe und Voll-Lockdown

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Mittwoch ihren Appell für eine „Weihnachtsruhe“ erneuert, sollten die Neuinfektionen bis zum Ende der Woche nicht unter 1000 sinken. Den Zeitpunkt legte sie deshalb so fest, weil die Wirkung des harten Lockdowns dann endgültig nachlasse. Ihr Parteikollege und burgenländischer Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) erhöhte in einem Zeitungsinterview ebenfalls den Druck auf die türkis-grüne Bundesregierung und übte Kritik an deren „Zick-Zack-Kurs“.