2664 Neuinfektionen und weitere 116 Todesfälle

Insgesamt wurden am Mittwoch die Ergebnisse von fast 29.000 PCR-Tests bekannt gegeben, der Anteil an positiven Resultate im Sieben-Tage-Schnitt ist auf knapp elf Prozent gesunken. Mit 25,6 in Kärnten und 27,8 in Oberösterreich gibt es jedoch Ausreißer nach oben, Wien ist mit 5,3 Prozent hingegen knapp am WHO-Ideal von 5,0.