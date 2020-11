Doskozil „entschieden“ gegen Schulschließungen

Mikl-Leitner: „Grundsätzlich wichtig offenzuhalten“

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) findet es „grundsätzlich wichtig, die Schulen unter strengen Hygienevorschriften so lange wie möglich offenzuhalten“ - um „die Familien in der Betreuung nicht zu überfordern, den Kindern und Jugendlichen eine bestmögliche Bildung anzubieten sowie zusätzliche wirtschaftliche Schäden möglichst gering zu halten“. Denn dafür sei „der Zweiklang aus offenen Betrieben und offenen Schulen entscheidend​", so Mikl-Leitner in einer Stellungnahme.