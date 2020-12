Firmen informieren oft nicht über Mitarbeiterdaten

Auch an Betriebsvereinbarungen mangelt es laut der Kammer - vor allem bei komplexeren Datenschutzthemen. So gebe es nur in 30 Prozent der Fälle Betriebsvereinbarungen, wenn es um die Verwendung von künstlicher Business Intelligence oder Data Warehouse gehe. Wenn GPS-Daten oder Fahrzeugdaten verwendet werden, existiere in 44 Prozent der Betriebe eine Vereinbarung. Bei simpleren Themen wie Videoüberwachung gebe es dagegen in 77 Prozent der Fälle eine Betriebsvereinbarung.