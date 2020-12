Polizei löste Tuning-Treffen am Airport auf

Die Ausgangsbeschränkungen sind wohl noch nicht in der Tuning-Szene angekommen: Gleich zweimal löste die Polizei Samstagabend ein Treffen auf. Zuerst beim Airport-Center in Wals: Dort versammelten sich 80 Personen mit 35 Autos. Und später auch bei einem Fachmarkt in Anif. Für alle setzte es Corona-Anzeigen.