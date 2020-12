Covid: Fehlerhafte Testkits & verzögerte Resultate

Bei den Massentests am Samstag in Kärnten ist es zu Verzögerungen bei der Übermittlung von Ergebnissen an die Testpersonen, aber auch an die Statistik gekommen. Einen Tag zuvor, am ersten Testtag am Freitag, waren in der Teststation Minimundus in Klagenfurt 15 fehlerhafte Testkits entdeckt worden.