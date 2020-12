Das war der erste Tag der Corona-Massentests

Wäre das Ergebnis positiv, hätte ich mich sofort in Quarantäne begeben und einen weiteren Test machen müssen. In manchen Fällen war der Test gestern “nicht bestimmbar", auch dann wird ein zweiter angeordnet. Heute und morgen wird in ganz Kärnten weiter getestet, für eine Anmeldung ist es noch nicht zu spät. Einen Überblick über alle Teststationen gibt’s übrigens hier.