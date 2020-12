35.000 Kärntner am ersten Test-Tag getestet

7500 Menschen sind für die Organisation der Massentests in Kärnten im Einsatz, darunter Freiwillige, Gemeindemitarbeiter, Bundesheerangehörige, Feuerwehrleute und Mitarbeiter der Rettungsorganisationen. Testen lassen kann man sich mit Online-Voranmeldung aber auch ohne in fast allen Gemeinden. In acht Kommunen wurden die Tests vorerst wegen der widrigen Witterungsbedingungen abgesagt. Sie sollen nachgeholt werden. Die Tests für die allgemeine Bevölkerung in Kärnten laufen noch bis Sonntag.