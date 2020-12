Tun wir alle genug gegen Corona? - Leider nein!

Was wir bräuchten, sind mehr Sachargumente. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zu Recht um solche Kritik gebeten. Die Aussagen der österreichischen Regierung, dass ihre Maßnahmen niemand kritisieren soll, sind demgegenüber ein seltsames Demokratieverständnis. Gegenvorschläge, was gegen das Virus zu machen ist, dürfen niemals als Suche nach dem Haar in der Suppe abgetan werden. Was in Pandemiezeiten nicht geht, ist bloß das politische Hickhack und parteipolitische Strategiedenken.