Corona: 3241 Neuinfektion, erneut 126 Todesfälle

Die meisten Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden in Oberösterreich verzeichnet worden. Hier waren es 637 neue Corona-Fälle. In Niederösterreich wurden 643, in Wien 578, in der Steiermark 491, in Salzburg 274, in Tirol 248, in Kärnten 175, in Vorarlberg 120 und im Burgenland 75 Neuinfektionen verzeichnet worden.