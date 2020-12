November: Jeder 5. Tote in Österreich hatte Corona

Die zweite Infektionswelle in Österreich hat deutlich mehr Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, das Leben gekostet als am Höhepunkt der ersten Welle Ende März bzw. Anfang April. Im November war mehr als ein Fünftel der in Österreich Verstorbenen mit dem Coronavirus infiziert. In den vier Wochen vom 2. bis 29. November starben 9131 Personen, davon 2065 mit einer Coronavirus-Infektion. Das entspricht 22,6 Prozent. Zum Vergleich: In den vier Wochen vom 23. März bis zum 19. April starben in Österreich insgesamt 7090 Menschen, davon 499 mit einer bekannten Covid-19-Infektion (sieben Prozent).